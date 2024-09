Amira Aly hat Geburtstag: So gratuliert Ex-Mann Oliver Pocher

Kehrt weiter Ruhe in den Rosenkrieg von Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32) ein? Der Comedian hat seiner Ex–Frau an diesem Samstag (28. September) zu deren 32. Geburtstag gratuliert. In einer Instagram–Story hat er ein älteres Video geteilt, das die beiden vor Meerkulisse und vor einem Pool zeigt. Gemeinsam performen sie zum Scherz zu Cascadas «Everytime We Touch». «Alles Gute zum Geburtstag», schreibt Pocher dazu. «Dieses Geburtstagsständchen bleibt unfassbar lustig.» Das im Juli 2022 veröffentlichte Reel hatte er damals kommentiert mit: «ESC und Fernsehgarten wird kommen! Tanzen ist unser Leben.»