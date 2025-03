Amira Aly spielt nervige Reporterin: «Ich fand es total erfrischend»

Nach ihrem Auftritt in «Das Traumschiff» im vergangenen Jahr hat Amira Aly (32) ihre zweite Schauspielrolle an Land gezogen. Am 13. März (20:15 Uhr, ZDF) ist sie in der Auftaktfolge der neuen Staffel «Marie fängt Feuer» zu sehen. In der Episode «Verschüttet» schlüpft sie in die Rolle der Reporterin Lissa, was ihr grossen Spass gemacht hat, wie sie im Interview mit spot on news verriet.