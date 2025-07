Amira Aly und Christian Düren strahlen bei der Lascana Fashion Show

Besonderer Auftritt von Lili Paul–Roncalli

Zu den weiteren prominenten Gästen zählten unter anderem «Let's Dance»–Gewinner Diego Pooth mit Freundin Louisa Büscher, Sängerin Sarah Engels sowie das Moderatoren–Duo Steffi Brungs und Christian Wackert, die über den Purple Carpet in Berlin–Friedrichshain schritten. Die urbane Location «Maaya» wurde für den «Lascana Summer Club» in eine tropische Oase mit Pool verwandelt. Highlight des Abends war die Fashion Show inmitten des Pools, bei der kommende Swimwear–Styles in Animal–Prints sowie Schwarz–Weiss und Weiss–Gold sowie ausgewählte Lingerie in sommerlichen Trendfarben präsentiert wurden. Für das grosse Finale der Show performte Popstar Álvaro Soler seinen Hit «El mismo sol» auf dem Laufsteg.