Amira Aly und Christian Düren trotzen den Trennungsgerüchten

Von wegen Trennung: Bei Amira Aly (33) und Christian Düren (35) scheint alles in bester Ordnung zu sein. Die Moderatorin postete in einem emotionalen Rückblick auf ihre Ägyptenreise jedenfalls auch einen Pärchen–Schnappschuss.
«Was für eine Reise»
Nach sieben Jahren besuchte Aly nun erstmals wieder ihre Familie in Nordafrika – und mit dabei war neben ihren beiden Söhnen und Bruder Hima offensichtlich auch Düren. Mit dem «taff»–Moderator ist sie seit 2024 zusammen, Ende 2025 kursierten allerdings Trennungsgerüchte. Auf dem Urlaubsschnappschuss strahlen nun beide Seite an Seite in die Kamera. «Was für eine Woche. Was für eine Reise», begann Amira Aly ihr längeres Instagram–Posting. Im Text erwähnte sie Christian Düren nicht, das Foto taucht kommentarlos an 14. Stelle ihrer zahlreichen Bilder auf.
Aly blickte auf ihre Zeit in Zagazig zurück: «Das letzte Mal, als ich an diesem Ort war, durfte ich nach 23 Jahren zum ersten Mal meine Familie in die Arme schliessen – meinen Vater, meine Tanten, meine Geschwister, meine Grosseltern, meine Cousins und Cousinen. Ein Moment, der mein Leben für immer verändert hat. Sieben Jahre später bin ich zurückgekehrt. Und dieses Mal war alles anders.»
Denn zum ersten Mal sei sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima dorthin gereist. «Zusammen sind wir an den Ort zurückgekehrt, an dem unsere Geschichte begann. Und als wäre das nicht schon Geschenk genug, durfte ich meine Kinder mitbringen – eure Enkel, eure Neffen, eure nächste Generation.» Die beiden Söhne stammen aus ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48).
Aly schwärmte weiter: «Zu sehen, wie sich unsere Geschichten verbinden, wie aus verlorener Zeit neue Erinnerungen entstehen und wie meine Kinder nun durch die Strassen unserer Wurzeln laufen, hat mein Herz tiefer berührt, als Worte es je ausdrücken können.»
Auch ihr Halbbruder postete ein Bild mit Christian Düren
Bereits vor einigen Tagen repostete die zweifache Mutter einen Schnappschuss ihres Halbbruders, auf dem die Familie in die Kamera lächelte. Auf einem weiteren Foto aus einem Fitnessstudio war auch Christian Düren zu sehen. «My Besties», schrieb Amira Alys Halbbruder dazu.
Die gebürtige Österreicherin ist eng mit Ägypten verbunden. Ihr Vater stammt aus dem Land, verliess die Familie jedoch, als sie drei Jahre alt war. Wie die Moderatorin 2023 in ihrem damaligen Podcast «Hey Amira» erzählte, wuchs sie mit ihrem Bruder ohne finanzielle Unterstützung des Vaters bei ihrer Mutter auf. Erst 2018, nach 20 Jahren Funkstille, kam es zum ersten Wiedersehen.