Amira Aly und Christian Düren trotzen den Trennungsgerüchten

«Was für eine Reise»

Nach sieben Jahren besuchte Aly nun erstmals wieder ihre Familie in Nordafrika – und mit dabei war neben ihren beiden Söhnen und Bruder Hima offensichtlich auch Düren. Mit dem «taff»–Moderator ist sie seit 2024 zusammen, Ende 2025 kursierten allerdings Trennungsgerüchte. Auf dem Urlaubsschnappschuss strahlen nun beide Seite an Seite in die Kamera. «Was für eine Woche. Was für eine Reise», begann Amira Aly ihr längeres Instagram–Posting. Im Text erwähnte sie Christian Düren nicht, das Foto taucht kommentarlos an 14. Stelle ihrer zahlreichen Bilder auf.