Amira Aly und Oliver Pocher: Ihr Rosenkrieg dauert nun schon ein Jahr

Auch wenn die gelernte Make–up–Artistin aus Österreich in den vergangenen Monaten nicht annähernd so viel stichelte wie ihr Ex: Die 31–Jährige hält sich in Sachen Trennung mittlerweile nicht mehr zurück. Im Podcast mit ihrem Bruder Hima kommt das Thema regelmässig ans Mikrofon. Die ständigen Anfeindungen ihres Ex–Partners will sie wohl nicht mehr auf sich sitzen lassen. Und so befeuern sich die Pochers auch nach ihrem Scheidungstermin Ende Juli munter weiter. Erst zofften sie sich um den Nachnamen, zuletzt ging es um die Finanzen. «Hat auch genug gekostet, den Namen abzulegen», kommentierte er in seiner Instagramstory die Schlagzeile, dass sie wieder unter ihrem Geburtsnamen Aly auftritt. Als sie «Schlag den Star» am 24. August für sich entscheiden konnte und damit 100.000 Euro gewann, lästerte er: «Na dann können ja jetzt ein paar Rechnungen bezahlt werden.»