Amira Aly verrät: Ihre Kinder haben einen Schuhtick

Wie hat sich Ihr eigener Stil verändert, seit Sie Mutter sind?

Aly: Bequem muss es sein, ganz klar! Wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, will ich mich frei bewegen können. Ich spiele auch gerne mit auf dem Spielplatz und muss jederzeit damit rechnen, am Ende voller Schlamm oder Sand zu sein, wenn ich die Kids heimtrage. Praktisch steht da an erster Stelle, aber trotzdem will ich nicht auf einen gewissen Stil verzichten. Deshalb ist es für mich manchmal ein ganz besonderes Gefühl, wenn ich mal ohne die Kinder unterwegs bin und mir was Schickeres anziehe, das geniesse ich dann richtig!