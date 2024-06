Amira Pocher freut sich über Gastrolle in Heimatfilm-Serie

Vor der Kamera zu stehen ist für Amira Pocher (31) nichts Neues. Bisher trat sie dabei jedoch vor allem als Moderatorin in Erscheinung, derzeit etwa für das Boulevardmagazin «Prominent!» beim Sender VOX. Erste Erfahrungen als Schauspielerin sammelte sie 2023 mit einer Gastrolle in der ZDF–Serie «Das Traumschiff», an der auch ihrer Noch–Ehemann Oliver Pocher (46) mitwirkte. Einige Monate vor der Ausstrahlung der Episode am 1. Januar 2024 hatte das Promipärchen für eine schlagzeilenträchtige Trennung gesorgt.