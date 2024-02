Amira Pocher: «Ich weiss genau, was ich falsch gemacht habe»

«Keine Abstriche»: Amira Pocher weiss, was in Beziehung gefehlt hat

Was in der Ehe mit dem Comedian falsch gelaufen sei, weiss Amira Pocher ganz genau. Sie habe ignoriert, was ihr in der Beziehung gefehlt habe. Aber bei manchen Bedürfnissen dürfe man «keine Abstriche machen», sagt sie. Denn: «Auf lange Sicht wird dir was fehlen».