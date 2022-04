Amira Pocher: Ihr Leben als Mama, Geschäftsfrau und «Let's Dance»-Star

An einem Punkt dachte ich: Die Kinder sind jetzt in einem Alter, in dem sie sowieso schon längst im Kindergarten wären. Andere Kinder sind zu dem Zeitpunkt schon seit einem Jahr in der Kita. Meine eben nicht, weil ich sie gerne zu Hause hatte. Es ist nichts anderes, als wenn andere Mamas am Ende ihrer Elternzeit wieder in ihre Jobs zurückkehren. Deswegen bin ich keine schlechte Mama, sondern ziehe diese paar Wochen jetzt durch. Ich lege den Fokus während des Trainings komplett auf «Let's Dance», umgekehrt, zu Hause, bin ich komplett für die Familie da. Ich versuche zudem, meine Termine immer abends zu legen, wenn die Kinder im Bett sind. So kann ich die Zeit, die ich mit den Kindern habe, richtig geniessen. So klappt das auch.