Amira Pocher in neuem Podcast: «Natürlich habe ich ihn geliebt»

Die beiden vergangen Wochen seien vielleicht nicht «die schwierigsten meines Lebens» gewesen, aber sie seien schon in der Top drei. Amira Pocher sei «körperlich und psychisch an meine Grenzen gekommen. Das war nicht schön.» Die eine Seite seien die Medien, die andere aber «das Zwischenmenschliche», das «noch einmal eine ganz andere Liga» sei. «Mir geht es um die Leute in meinem Umfeld. Mir geht es um den Mann, mit dem ich zwei Kinder in die Welt gesetzt habe. Mir geht es um andere Parteien, die sich jetzt gerade einfach auf meinen Stuhl setzen ohne mit mir auch nur ein Wort davor gesprochen zu haben – oder mich gefragt zu haben, wie es mir geht.» Oder es gehe auch um andere, die sich einfach nicht gemeldet hätten. «Das ist das, was mich am meisten verletzt hat, die letzten Wochen – nicht die Schlagzeilen.»