Amira Pocher: Mit Oliver Pocher kommt sie gerade «ganz gut» aus

Weihnachten war trotzdem «wirklich sehr schön»

Das Weihnachtsfest war trotz allem für Amira «wirklich sehr schön», wie sie zudem erklärt. «Meine Mutter und fast alle anderen meiner Familienmitglieder sind aus Österreich gekommen und wir haben uns ein paar ruhige und entspannte Tage gemacht.» Mit Noch–Ehemann Pocher, der an Weihnachten bei seiner Ex–Frau Sandy Meyer–Wölden (40) in Miami war, hatte sie via Facetime telefoniert, da die beiden gemeinsamen Kinder bei ihr waren.