Worum ging es überhaupt beim Scheidungstermin, fragt Hima. Es sei ihr nicht um Unterhalt gegangen, entgegnet Amira, aber es ging schon darum zu prüfen, was ihr finanziell zustehe. Schliesslich habe sie nach der Trennung alles bei ihm gelassen. Selbst Spielsachen für die Kinder habe sie neu gekauft. Der «Shitstorm», den Oliver Pocher nach der Trennung über sie entfesselt habe, soll sie einige Jobs und Geld gekostet haben. Oliver Pocher hatte in seinem Podcast erklärt, dass am Ende immer nur er zahlen würde. Von dem Geld sei aber laut Amira nichts angekommen. «Vielleicht hat er das falsche Konto angegeben», sagt sie lachend. An ihren Ex Oliver Pocher richtet sie klare Worte: «Ich bin gegangen, du hast mich öffentlich fertig gemacht. Du hast versucht, mich zu ruinieren.»