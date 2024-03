Amira Pochers Bruder schenkte Oliver Kondome zum Geburtstag

Hima: «Was am meisten Sinn macht, ist halt Verhütung»

Offenbar hatte Hima dem Ex–Mann seiner Schwester nämlich Kondome zu dessen 46. Geburtstag am 18. Februar geschenkt. Das Geschenk muss er Amira nun vor Publikum erklären: «Der hat ja im Prinzip alles, was er braucht, und er braucht nicht viel, also muss es was Lustiges sein. Und ich dachte mir, was am meisten Sinn macht und auch lustig ist, ist halt Verhütung.» Offenbar wollte er dem Komiker damit durch die Blume auch etwas sagen. «Weil er hat ja schon fünf [Kinder] und das reicht ja. Und irgendwann muss man ja auch mal sagen ‹Ich glaube, ich habe genug Kinder in die Welt gesetzt›», erklärte Ibrahim seiner Schwester am Mikrofon lachend. Anscheinend waren auch Pochers Kinder anwesend, als das Geschenk übergeben wurde. «Es war lustig», schliesst Hima seine Erzählung. Woraufhin Amira schnippisch antwortet: «Crazy, du bist ein echt gutes Vorbild für meine Kinder...»