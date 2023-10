Amira und Oliver Pocher: Kater-Zoff in neuer Podcast-Folge

«Ich bin der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex–Frau, die Party macht, während der arme Mann traurig zu Hause sitzt. So lässt du mich ja auch immer dastehen», setzt Amira einen Seitenhieb auf ihren Noch–Ehemann. Alles, was sie mache, sei falsch: «Wenn ich lache, wenn ich meinen Geburtstag feiere. Ich habe die Schnauze voll von dieser Darstellung.» Oliver versteht die Aufregung seiner Frau in dem Moment jedoch nicht. Man müsse nicht immer alles gleich persönlich nehmen, lautet sein Kommentar.