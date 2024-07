Amira und Oliver Pocher sollen offiziell geschieden sein

Amira und Oliver Pocher hatten Ehevertrag

Was genau vor Gericht geklärt wurde, ist noch nicht klar. In der Vergangenheit hatten die beiden bereits mehrmals öffentlich über ihren Ehevertrag gesprochen, in dem alles «fair geregelt» sei. 2021 erklärten sie in ihrem gemeinsamen Podcast «Die Pochers hier!», dass sie sich auf eine Gütertrennung geeinigt und gegen eine Zugewinngemeinschaft entschieden hätten. Nach einer Scheidung müsste Amira Pocher daher also für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen. Die gemeinsamen Kinder seien jedoch durch den Ehevertrag abgesichert. Es wird erwartet, dass Oliver Pocher für den Unterhalt aufkommt.