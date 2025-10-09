«Amrum» im Kino: Lohnt sich der neue Film von Fatih Akin?

Im grossen Ganzen erinnert «Amrum» daran, dass Kriege, wenn sie enden, zwar den langersehnten Frieden bringen, aber vor allem für die nachfolgenden Generationen zum Teil Nachwirkungen und Folgen haben, die aus Kinderperspektive nicht nachvollziehbar sind. Es ist ein Film über das Erwachsenwerden in einer Welt, die gerade zerbricht und in deren Zerbrechen man sich als Kind erst zurechtfinden muss.