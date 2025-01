Amtseinführung Trumps: Whoopi Goldberg verteidigt Carrie Underwood

Carrie Underwood: «Ich liebe unser Land»

Die Sängerin hatte sich in der Vergangenheit politischen Themen in der Öffentlichkeit eher ferngehalten. Der Auftritt dürfte von vielen US–Bürgerinnen und –Bürgern allerdings als Zeichen für eine Unterstützung Trumps verstanden werden. «Ich liebe unser Land und fühle mich geehrt, dass man mich gebeten hat, bei der Amtseinführung zu singen und ein kleiner Teil dieses historischen Events zu sein», erklärt sie ihre Entscheidung in einem Statement, das unter anderem dem Magazin «People» vorlag. Demütig folge sie dem Ruf «zu einer Zeit, in der wir alle im Geiste der Einheit zusammenkommen und in die Zukunft blicken müssen».