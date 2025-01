Amtseinführung von Donald Trump: Wenn der Hut das Küsschen verhindert

In den Kommentaren oder auch in Beiträgen in den sozialen Medien spekulieren manche Nutzerinnen und Nutzer, dass Melania Trump dies durchaus einkalkuliert haben könnte. Passen würde es derer Ansicht nach zumindest zu der in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit oftmals als unterkühlt wahrgenommenen Beziehung der Trumps. Zu einem Screenshot ebenjenes Augenblicks schreibt ein X–User etwa: «Für diejenigen, die sich fragen, warum sich Melania dazu entschieden hat, diesen verdammten Hut zu tragen. Hier ist eure Antwort.»



Andererseits könnte es sich tatsächlich auch einfach nur um eine kleine, sonderbare Panne gehandelt haben. Wie unter anderem «Women's Wear Daily» berichtet, handelt es sich bei dem Hut um ein Stück von Eric Javits, bei ihrem Mantel um ein Exemplar von Adam Lippes. Sie entscheide sich eigentlich oftmals für europäische Luxusmode wie etwa von Dior oder Saint Laurent, in diesem Fall trug sie aber zwei US–Designer – auch wenn sich Teile der amerikanischen Modewelt demnach in der Vergangenheit weigerten, die neue First Lady einzukleiden. Ihr Stylist kaufe daher öfter Stücke im Einzelhandel. Die Entscheidung für US–Modemacher könnte vor dem Hintergrund der «Make America Great Again»–Politik Trumps durchaus als Symbol gedeutet werden.