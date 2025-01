Amtseinführung von Trump: Tech-Milliardäre stehen Spalier

Die Vereidigung findet aufgrund der eisigen Temperaturen in Washington nicht wie üblich auf den Stufen, sondern im Inneren des Kapitols statt. An der historischen Bedeutung des Machtwechsels ändert dies jedoch nichts. Um 11:47 Uhr – in Anlehnung an Trumps Position als 47. Präsident – soll er den Amtseid ablegen.