Amy Adams: Die «Indie Queen» wird 50 Jahre alt

In «Catch Me If You Can» spielte sie 2002 die Geliebte von Leonardo DiCaprio (49), die Rolle der hochschwangere Ashley im Independent–Film «Junikäfer» (2005) brachte ihr ihre erste von sechs Oscar–Nominierung ein und den meisten ist sie wohl als Prinzessin im Disney–Streifen «Verwünscht» bekannt. Amy Adams ist im Laufe ihrer Karriere in die verschiedensten Rollen und Genres geschlüpft. Am 20. August feiert der Tausendsassa seinen 50. Geburtstag.