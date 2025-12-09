Amy Winehouses Vater verklagt zwei ihrer engsten Freundinnen

Denn nach der Versteigerung habe er entdeckt, dass die Frauen zahlreiche Posten als ihre eigenen angemeldet hatten und die Einnahmen behalten wollten – darunter ein seidenes Minikleid von Amy Winehouses letztem Auftritt in Belgrad am 18. Juni 2011 für mehr als 208.000 Euro. Sie hätten ihm diesen Vorgang angeblich «absichtlich verschwiegen». Zwei Jahre später sollen zudem bei einer weiteren Auktion blutbefleckte Ballettschuhe, die Amy Winehouse 2007 getragen hatte, für mehr als 3.400 Euro unter den Hammer gekommen sein.