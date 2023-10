An 18. Geburtstag: Prinz Christian lässt sich auf dem Balkon feiern

Palast veröffentlicht Fotos

Bereits am Vortag der Feierlichkeiten hatte der Palast auf Instagram ein ganzes Fotoalbum veröffentlicht, das zahlreiche Bilder aus Kindheitstagen sowie aktuellere Aufnahmen des Prinzen enthält. «Vom Kind zum Erwachsenen», heisst es dazu im beigefügten Kommentar. Die Bilder haben demnach seine Eltern in den vergangenen Jahren geknipst. Zu sehen sind unter anderem Babyfotos, Aufnahmen aus dem Sommer 2012 und auf Reisen mit der Familie. Auf einem der Fotos ist er etwa noch in ganz jungen Jahren mit seiner Grossmutter, Königin Margrethe II., abgebildet.