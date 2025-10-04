An ALS erkrankter Eric Dane: Aus diesem Grund verpasste er die Emmys

Möchte auch künftig weiter als Schauspieler arbeiten

Dass er an ALS leidet, einer nicht heilbaren Erkrankung des Nervensystems, hatte Dane erst im April dieses Jahres enthüllt. Im Juni gab der Hollywoodstar preis, dass er bereits massiv von der Krankheit betroffen sei. «Meine linke Seite funktioniert, doch meine rechte Seite hat völlig aufgehört zu arbeiten», schilderte er bei «Good Morning America» seine Symptome, und fügte hinzu: «Ich habe das Gefühl, dass ich in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde.»