An ALS erkrankter Eric Dane: So sehr leidet seine Familie mit ihm

Das Paar ist seit 2004 verheiratet. 2018 reichte Gayheart die Scheidung ein, zog sie jedoch im März 2025 zurück. «Wir haben es definitiv mit etwas zu tun, das uns alle zusammengebracht hat, und Eric wird immer meine Familie sein, egal ob wir verheiratet sind oder nicht, oder im selben Haus wohnen oder nicht», sagte sie nun zu «People». Sie seien sich wieder näher, aber der Grund dafür gefalle ihnen nicht. «Es ist eine schreckliche Krankheit, und ich wünschte, es gäbe ein Heilmittel. Ich hoffe, sie finden bald eines, denn es ist einfach so traurig.»