An Demenz erkrankt: Bruce Willis lebt nicht mehr zu Hause

«Eine der schwierigsten Entscheidungen»

«Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste», sagte Heming Willis. «Aber ich wusste vor allem, dass Bruce das für unsere Töchter wollen würde. Er würde wollen, dass sie ein Zuhause haben, das besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine Bedürfnisse», erklärte sie. Dennoch würden seine beiden jüngsten Töchter den an Frontotemporaler Demenz erkrankten «Stirb langsam»–Star viel besuchen und zusammen mit ihm frühstücken und zu Abend essen.