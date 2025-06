An der Seite von Prinz William: Kate kehrt zu royaler Tradition zurück

Beim Garter Day handelt es sich um einen Ehrentag für die Mitglieder des Hosenbandordens. In der traditionellen Tracht des Ritterordens marschieren dessen Mitglieder und die Royals von Schloss Windsor aus in Richtung der St.–Georgs–Kapelle, um einem Gottesdienst beizuwohnen. Der Orden wurde vor nahezu 700 Jahren von König Eduard III. (1312–1377) gestiftet. Dem «Most Noble Order of the Garter» dürfen neben dem Monarchen und dem Prinzen von Wales nur maximal 24 Mitglieder angehören. Die Ernennung liegt im alleinigen Ermessen des Monarchen zur Anerkennung öffentlicher Dienste oder persönlicher Verdienste um die Krone.