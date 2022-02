An diesen Orten hat Eisbaden eine lange Tradition

Ab in die Schwimmsachen und rein ins kalte Nass - Eisbaden hat sich vor allem während des Lockdowns zu einem regelrechten Trendsport entwickelt. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt in Seen und Flüsse zu springen, hat auch gesundheitliche Vorteile. Es stärkt das Immunsystem, regt den Herz-Kreislauf und die Durchblutung an - zudem ist man danach garantiert wach. Während es für manche ein neuer Trend ist, hat Eisbaden in anderen Teilen Europas eine lange Tradition.