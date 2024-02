An ihrem 75. Geburtstag: Ivanka Trump gedenkt Mutter Ivana

Die in Tschechien geborene Ivana Trump trat in ihrer Jugend für das tschechische Junioren–Nationalteam im Skifahren an und studierte später Sportwissenschaften in Prag. Anschliessend wanderte sie mit ihrem ersten Ehemann, einem Österreicher, nach Kanada aus und arbeitete nach der Scheidung als Model. Auf einer Reise nach New York traf sie 1976 den Unternehmer Donald Trump, mit ihm war sie von 1977 bis 1990 verheiratet. Es folgten zwei weitere Ehen – mit dem italienischen Geschäftsmann Riccardo Mazzucchelli (1943–2017) und dem Schauspieler Rossano Rubicondi (1972–2021). Am 14. Juli 2022 starb Trump im Alter von 73 Jahren in ihrer Wohnung in New York City an den Folgen eines Treppensturzes.