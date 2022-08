Ana de Armas als Marilyn Monroe: Ihr Akzent sorgt für Diskussionen

Ana de Armas übte ein Jahr lang den Monroe-Akzent

In einem Interview mit «The Times» erzählte de Armas vor der Veröffentlichung des Trailers, dass sie fast ein ganzes Jahr lang an ihrem Monroe-Akzent für «Blond» gearbeitet habe. «Ich brauchte neun Monate Dialekt-Coaching, Übung und einige weitere Sitzungen», so die Schauspielerin. Es sei eine «grosse Tortur, so anstrengend» gewesen: «Mein Gehirn war kaputt.» Die Netflix-Produktion «Blond» startet weltweit am 28. September.