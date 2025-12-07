Ana de Armas schwärmt: Keanu Reeves ist «unglaublich liebenswürdig»

Ana de Armas und Keanu Reeves trafen sich vor über zehn Jahren

Vor mehr als einer Dekade haben Ana de Armas und Keanu Reeves sich erstmals kennengelernt, wie sie laut «The Hollywood Reporter» erzählt hat. Im Rahmen ihrer ersten grossen Rolle in den USA traf sie damals ihren Kollegen, nachdem sie nach Los Angeles gezogen war. Die beiden drehten zusammen Eli Roths (53) 2015 erschienenen Thriller «Knock Knock» und «zu der Zeit habe ich kaum Englisch gesprochen», erinnerte sich de Armas. Ihre «Reise» sei zwar etwas frustrierend gewesen, das lag jedoch vor allem daran, dass es etwas an der Kommunikation haperte. Sie hätten aber trotzdem «eine grossartige Zeit» gehabt. Die beiden hätten sich sehr gut verstanden «und wir haben eine wunderbare Freundschaft».