Ana Kohler: Das sind ihre grössten Vorbilder

Was würden Sie jungen Leuten raten, die Influencer werden möchten?

Kohler: Always be yourself. Man sollte sich nicht verändern und den Klicks hinterherlaufen. Es ist immer wichtig, inhaltlich das richtige für sich zu tun. Es gibt eine Menge Menschen, die sich damit identifizieren können und auch ihre Kraft daraus ziehen, von einem zu lernen. Sie ist in den letzten Jahren immer interessanter für die Menschen geworden und umso wichtiger ist es, bei sich zu bleiben und den Druck positiv wahrzunehmen, um sich weiterzuentwickeln.