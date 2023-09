Anastacia: Diese tiefe Verbindung hat sie zu Deutschland

Deutsche Musikstars zeigen sich begeistert

Für die Übersetzungen, bei denen Google Translate keine grosse Hilfe gewesen sei, holte sich Anastacia Hilfe bei einer Professorin, die Deutsch und Englisch spricht. «Sie gab mir eine Art Geschichte zu jedem Lied und ich versuchte, diese in die Musik zu übersetzen. Es war wirklich schwer. Wir haben die Autoren der Songs kontaktiert, was den Prozess noch einmal verlangsamte. Bestimmte Songs, die ich übersetzt hatte und die ich liebte, schafften es aus Zeitgründen dann nicht mehr auf das Album. Aber wir haben andere gefunden, in der letzten Minute zum Beispiel ‹Supergirl›. Alles hatte also seinen Grund.»