«And Just Like That...»: Carries Neuer verrät Details zu Staffel zwei

Auch Hernandez wusste nichts von Kim Cattralls Cameo-Auftritt

In dieser Woche sorgte zudem die Nachricht für Schlagzeilen, dass Kim Cattrall (66) allen Differenzen zum Trotz einen kleinen Cameo-Auftritt in der zweiten Staffel des «Sex and the City»-Reboots absolvieren wird. Die ikonische Samantha-Darstellerin hat die Nachricht mittlerweile selbst bestätigt. Ihr Comeback scheint auch für einige an der Serie Beteiligte eine Überraschung gewesen zu sein. Hernandez sagte dazu: «Ich habe gestern davon gehört. Ja, eine grosse Überraschung, ich kann es nicht erwarten zu sehen, was passiert.»