«And Just Like That...»: Das sollte aus Stanford Blatch werden

Stanford verschwindet nach Tokio

In «And Just Like That...» wurde Stanford in Episode vier mit einem plötzlichen arbeitsbezogenen Umzug nach Tokio aus der Show verabschiedet. Carrie teilte er das in einem Brief mit. King sagte «Variety», Garson auf diese Weise aus der Geschichte herauszuschreiben, sei «das Fadenscheinigste» gewesen, das er je geschrieben habe. Er wollte nicht ausschmücken, was Stanford nun tue: