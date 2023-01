«And Just Like That...»: Die ersten Bilder von Carrie und Aidan

Nach monatelangen Spekulationen und Gerüchten hat nun endlich auch HBO Max die Rückkehr von John Corbett (61) alias Aidan Shaw beim «Sex and the City»-Ableger «And Just Like That...» bestätigt. Auf Instagram dürfen Fans einen ersten Blick auf die Reunion von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 57) und dem Möbeldesigner in der zweiten Staffel werfen, die derzeit noch produziert wird. Und die Schnappschüsse verraten noch ein Detail...