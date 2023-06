«And Just Like That...» ist für Sarah Jessica Parkers Sohn «seltsam»

James Wilkie Broderick (20), Sohn des Schauspielerpaares Sarah Jessica Parker (58) und Matthew Broderick (61), berichtet von seinen Erfahrungen beim Schauen des «Sex and the City»-Spin-offs «And Just Like That...». Im Gespräch mit «Entertainment Tonight» erklärt er: «Ich habe versucht, die neue Serie zu schauen, und sie hat mir gefallen, aber dann fühlte ich mich seltsam, weil ich das Original nicht geschaut habe.»