«And Just Like That...»: John Corbett ist als Aidan zurück

Seit dem Start der zweiten Staffel des «Sex and the City»-Ablegers «And Just Like That...» auf Sky sowie dem Streamingdienst Wow fiebern die Fans vor allem zwei Comebacks entgegen: Kim Cattrall (66) als Samantha Jones und John Corbett (62) als Aidan Shaw. Während Cattralls kurzer Auftritt erst im Staffelfinale zu sehen sein soll, gab Corbett in der vergangenen Folge sein Comeback.