«And Just Like That...»: John Corbett kehrt als Aidan Shaw zurück

Das dürfte bei vielen «Sex and the City»-Fans für Freude sorgen: John Corbett (61) kehrt in der zweiten Staffel des Spin-offs «And Just Like That...» als Aidan Shaw zurück. Laut «Deadline» soll Corbett eine tragende Rolle spielen und in mehreren Episoden zu sehen sein. Eine Bestätigung von HBO Max gibt es bislang nicht.