«And Just Like That...»: Kim Cattrall ist für rund eine Minute zurück

Dass Cattrall für die gerade beschlossene dritte Staffel noch einmal zurückkehren wird, darf wohl stark bezweifelt werden. Cattrall spielte Samantha Jones in der US–Erfolgsserie «Sex and the City» von 1998 bis 2004. Es folgten zudem die beiden Kinofilme «Sex and the City» (2008) und «Sex and the City 2» (2010).