«And Just Like That...»: Kollege nennt Kim Cattralls Cameo «grossartig»

In der ersten Staffel von «And Just Like That...» wurde Samantha nur erwähnt

Cattrall verkörperte Samantha in allen sechs Staffeln der HBO-Serie (1998-2004) und in den beiden Spielfilmen (2008, 2010). In «Sex and the City 2» hatte die Figur ihren letzten Auftritt. In der ersten Staffel von «And Just Like That...» (ab 2021) wurde Samantha zwar erwähnt, war aber nie zu sehen.