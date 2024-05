Die Crew ist zurück am Set

«And Just Like That...»: Produktion von Staffel drei endlich gestartet

Freudige Neuigkeiten für alle «Sex and the City»–Fans: Die Produktion der dritten Staffel des Ablegers «And Just Like That...» geht los. Auf Instagram posten die Serienstars fleissig Fotos der neuen Drehbücher.