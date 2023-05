«Beide sind Single»

In Staffel eins von «And Just Like That...» erlitt Carries Ehemann Mr. Big (Chris Noth, 68) einen tödlichen Herzinfarkt. Nach seinem Tod forderten die «Sex and the City»-Fans die Rückkehr von Aidan: Er ist Carries Ex-Verlobter und spielte in der dritten und vierten Staffel von «Sex and the City» eine wichtige Rolle. Zuletzt bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer Aidan allerdings als verheirateten Mann zu sehen. Das scheint sich geändert zu haben.