Kim Cattrall (66) ist offenbar zurück! Bisher sah es nicht danach aus, dass sie jemals beim «Sex and the City»-Spin-off «And Just Like That...» auftreten wird, doch ein Bericht von «Variety» macht Fans nun Hoffnung. Das Branchenmagazin berichtet unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen, dass Cattrall angeblich in der zweiten Staffel von «And Just Like That...» ein Cameo bekommen soll.