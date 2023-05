«And Just Like That...»: Starttermin für zweite Staffel steht fest

Mögliches Liebescomeback

Zum Cast der Serie gehören erneut die Original-Stars Sarah Jessica Parker (58, Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (57, Miranda Hobbes) und Kristin Davis (58, Charlotte York). Gespannt warten die Fans vor allem darauf, ob es zum Happy End für Carrie und Rückkehrer Aidan (John Corbett, 62) in Staffel zwei kommen wird. Ein weiteres bekanntes Gesicht aus «Sex and the City» wird in Staffel zwei von «And Just Like That...» ebenfalls dabei sein: Candice Bergen (77), die «Vogue»-Redakteurin Enid Frick in der Originalserie spielte.