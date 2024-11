Andere Musiklegenden verabschieden sich vom grossen Quincy Jones

Der legendäre Quincy Jones (1933–2024) ist im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Bel Air gestorben. Schon alleine wie viele prominente Menschen aus dem Showbusiness sich mit teils rührenden Worten von dem Musikproduzenten und Komponisten verabschieden, macht deutlich, welch grossen Einfluss er in den vergangenen Jahrzehnten auf die Welt der Musik hatte. Und das nicht nur als Produzent des «King of Pop», Michael Jackson (1958–2009). Einige der grössten Namen aus unterschiedlichen Musikrichtungen verabschieden sich in den sozialen Medien von Jones.