Andere Sensibilität: Jennifer Aniston zur Kontroverse um «Friends»

Nur kleine Rollen für «PoC»-Darsteller

Tatsächlich ist der Mangel an Diversität in der Serie «Friends» augenscheinlich. Neben den sechs weissen Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern um die Serienstars Aniston, Courteney Cox (58), Matthew Perry (53) und Co. waren «PoC»-Darsteller, wenn überhaupt, nur in kleinen Neben- oder Gastrollen in der beliebten NBC-Sitcom zu sehen.