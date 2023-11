Anders als in «The Crown»? Die wahre Lovestory von Diana und Dodi

Auch Dodi war geschieden

Dodi Al–Fayed hatte 1986 das Model Susanne Gregard geheiratet. Das Paar trennte sich aber bereits wenige Monate später. Dennoch erinnert sich seine Ex–Frau offenbar positiv an die gemeinsame Zeit. Im August 1997 sagte sie «People»: «Er war so romantisch und nachdenklich.» Er habe die Dinge nicht allzu ernst genommen, erklärte sie: «Einmal, während eines von ihm arrangierten Abendessens bei Kerzenschein, brach der Tisch, an dem wir sassen, zusammen und der ganze Truthahn fiel zu Boden. Wir haben so viel gelacht. Das war es, was ich an ihm liebte.»