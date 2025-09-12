Änderung bei bewährtem Format: «Punkt 12» setzt auf Moderationsduos

«Ich freue mich sehr auf meine Kollegen Daniel, Bernd und Jan–Malte», gab Burkard in einem Statement an. «Und ich bin mir sicher, dass wir die Zuschauerinnen und Zuschauer so noch mehr für ‹Punkt 12› begeistern werden.» «Punkt 12» sei seit 30 Jahren ihr «Baby und für viele Menschen ein vertrauter Begleiter am Mittag. Ganz besonders mag ich den Austausch mit meinen Gästen, da es Themen gibt, die sich einfach besser zu zweit besprechen und diskutieren lassen», freut sich die Moderatorin über die neuen Duos.