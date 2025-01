Andie MacDowell profitiert von «umgekehrtem Nepotismus»

Shootingstar Margaret Qualley ist MacDowells jüngstes Kind und feierte ihren Durchbruch nach mehreren Nebenrollen, unter anderem in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time... in Hollywood» oder 2021 in der Netflix–Serie «Maid», für die sie gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera stand. Seither war sie in mehreren Kinofilmen zu sehen, darunter «Poor Things», «Kinds of Kindness» und «The Substance». Letztere Rolle bescherte ihr eine Nominierung bei den Golden Globes. Qualley ist seit August 2023 mit dem Musikproduzenten Jack Antonoff (40) verheiratet.